Με τη παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο το Περιστέρι - Αρης!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ αναμένεται να δώσει το παρών στο δεύτερο παιχνίδι του τουρνουά «Νίκος Φάσουρας».

Μετά το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής Ομάδας ο "Greek Freak" απολαμβάνει τις λιγοστές ημέρες χαλάρωσης που έχει, προτού επιστρέψει στις ΗΠΑ και ξεκινήσει την προετοιμασία της νέας σεζόν με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο κορυφαίος Έλληνας παίκτης, λοιπόν, μιας και βρίσκεται ακόμα στην Αθήνα, σκοπεύει να δώσει το «παρών» στο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» και να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση Περιστέρι - Άρης.

Άλλωστε, είναι γνωστή τόσο η αγάπη του "Giannis" για... οποιοδήποτε μπασκετικό γεγονός, όπως και η στενή του σχέση με τον νέο ιδιοκτήτη της «κίτρινης» ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο.