Ο Πανιώνιος κέρδισε την Καρδίτσα και τίμησε τον Ζάρκο Πάσπαλι

Σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι, το πρώτο του τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας», ο Πανιώνιος κέρδισε με 89-84 την Καρδίτσα στο κλειστό της Γλυφάδας.

Για τους νικητές ο Τζέιλεν Χαντς και ο Νέιτ Ουότσον πέτυχαν από 16 πόντους, με τον Μιχάλη Λούντζη να ακολουθεί με 11 πόντους. Για την Καρδίτσα, ο Ντάμιεν Τζέφερσον ήταν ο πρώτος σκόρερ με 15 πόντους, με τον Λεωνίδα Κασελάκη και τον Μπράντον Τζέφερσον να ακολουθούν με 14.

Να σημειωθεί πως στο γήπεδο βρέθηκε ο Ζάρκο Πάσπαλι, ο οποίος τιμήθηκε από την ΚΑΕ Πανιώνιος, ενώ το παρών έδωσε και ο άλλοτε προπονητής της ομάδας της Νέας Σμύρνης, Βλάντο Τζούροβιτς.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 39-40, 67-68, 89-84.

Πανιώνιος (Παβίσεβιτς): Ουότσον 16, Σταρκς 9, Πάπας 7, Λούντζης, 11, Τσαλμπούρης 5, Λιούις 6, Ουόλ 10, Κρούζερ 9, Χαντς 16, Γκίκας.

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Ουίγκινς 6, Μπρ. Τζέφερσον 14, Χόρχλερ 12, Έλις 11, Λιάπης, Ζευγαράς 2, Δίπλαρος 7, Κασελάκης 14, Καμπερίδης 3, Ντ. Τζέφερσον 15.