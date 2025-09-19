Μεγάλη συνάντηση Σάκοτα - Πάσπαλι από τα... παλιά (pics)

Μια μεγάλη συνάντηση από τα... παλιά στο κλειστό της Γλυφάδας για το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας».

Ντράγκαν Σάκοτα και Ζάρκο Πάσπαλι βρέθηκαν στο «Μάκης Λιούγκας» σε μια συνάντηση με έντονο άρωμα από τη δεκαετία του '90 στην Ελλάδα, όταν οι δυο τους ερχόντουσαν αντιμέτωποι από τη θέση του προπονητή και του παίκτη αντίστοιχα.

Οι δύο Σέρβοι είχαν πολλά να πουν και να θυμηθούν στη συνάντησή τους, με τον φωτογραφικό φακό να τους πιάνει... επ' αυτοφώρω!