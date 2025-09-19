Η απίθανη ιστορία του Μίσιτς με οδηγό ταξί στο Κάουνας

O Bασίλιε Μίσιτς σε δηλώσεις του στο podcast της Euroleague θυμήθηκε μια ασυνήθιστη ιστορία που είχε με οδηγό ταξί την περίοδο που αγωνίστηκε στην Ζαλγκίρις.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Σέρβος γκαρντ αγωνίστηκε στην ομάδα του Κάουνας για μια σεζόν (2017-18) και την περίοδο που υπέγραψε στην Ζαλγκίρις αφηγήθηκε μια ιστορία με ένα οδηγό ταξί.

«Θυμάμαι όταν υπέγραψα για τη Ζαλγκίρις, ο οδηγός ταξί μού είπε την ιστορία μου με το μπάσκετ καλύτερα από ό,τι την ήξερε η μητέρα μου», είπε ο Σέρβος παίκτης γελώντας και συνέχισε:

«Μου είπε: "Έπαιζες πού και πού, είχες αυτό και εκείνο τον μέσο όρο". Τότε συνειδητοποίησα ότι θα ήταν διασκεδαστικό. Απλά, όλοι ήξεραν πάρα πολλά για μένα.»