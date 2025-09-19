Βατούτιν για την πιθανότητα επιστροφής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στη Euroleague: «Έχουν αλλάξει πολλά...»

Για το ενδεχόμενο επιστροφής στην Euroleague και πως θα μπορούσε να σταθεί η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ξανά εκεί, αναφέρθηκε ο Αντρέι Βατούτιν.

Στις δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία δεν αγωνίζεται στη Euroleague από το 2022 εξαιτίας της ρωσικής εισβολής και του πολέμου στην Ουκρανία, στάθηκε στο επίπεδο της ομάδας:

«Έχουν αλλάξει πολλά τα τελευταία τρία χρόνια: Ρόστερ, προϋπολογισμοί, διοργανώσεις, πρακτικά σε όλες τις παραμέτρους υστερούμε σε σχέση με τις συμμετέχουσες στην Ευρωλίγκα ομάδες. Μόνο η επιθυμία για νίκη έχει παραμείνει η ίδια».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη πιθανότητα επιστροφής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στη Euroleague και πόσο δυνατή μπορεί να γίνει ξανά εκεί η ομάδα:

«Ακόμα και στις καλύτερες μέρες, όταν φτάναμε επανειλημμένα στο Final Four της Ευρωλίγκας, χρειαζόταν χρόνος για να χτίσουμε μια ομάδα πρωταθλητισμού. Δεν συμβαίνουν θαύματα, όμως είναι σημαντικό ότι έχουμε διατηρήσει το σύστημα, την κουλτούρα του συλλόγου και την επιθυμία να κερδίζουμε πάντα και αυτό καθιστά κάθε στόχο εφικτό».