Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού υπέγραψε σε ομάδα ποδοσφαίρου

Ο Μίροσλαβ Ραντούλιτσα αφήνει το μπάσκετ και θα παίξει ποδόσφαιρο για ιδαίτερο σκοπό στην τρίτη κατηγορία της Σερβίας

Στροφή στην καριέρα του θα κάνει ο Μίροσλαβ Ραντούλιτσα. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Αμαρουσίου αφήνει πλέον το μπάσκετ για να παίξει ποδόσφαιρο.

Ο Ραντούλιτσα θα αγωνίζεται στην Ζελέζνιτσαρ Ίντζια, ομάδα της τρίτης κατηγορίας στην Σερβία. Η απόφαση του δείχνει και τις ευαισθησίες του, αφού θα βοηθήσει αρκετό κόσμο.

Ο μισθός του θα πάει για την ενίσχυση του «Serbs for Serbs«, το οποίο προσφέρει βοήθεια και στήριξη σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

«Χαίρομαι που καταλήξαμε σε συμφωνία συνεργασίας και ανυπομονώ για την ευκαιρία να γίνω μέλος της ομάδας της Ζελέζνιτσα. Συμφωνήσαμε γρήγορα και το πιο σημαντικό είναι ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσουμε την ανθρωπιστική οργάνωση «Σέρβοι για Σέρβους», η οποία κάνει σπουδαία και σημαντικά πράγματα για τον λαό μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν, οι αγωνιστικοί στόχοι είναι οι υψηλότεροι δυνατοί και ελπίζουμε ότι σύντομα θα δούμε τη Ζελέζνιτσαρ στην Πρώτη Κατηγορία της Σερβίας. Ανυπομονώ για την πρώτη προπόνηση, να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου και πιστεύω ότι μαζί θα κάνουμε περισσότερες ανθρωπιστικές δράσεις. Είχα μια σύντομη συνάντηση με τον προπονητή, η ομάδα χρειάζεται έναν επιθετικό μετά τη μεταγραφή του Νίκολα Κόμαζετς στο εξωτερικό και ελπίζω ότι με τους αγώνες μου θα συμβάλω στην άνοδο του συλλόγου στις επαγγελματικές τάξεις της διοργάνωσης», δήλωσε ο Ραντούλιτσα για την ιστοσελίδα του συλλόγου.