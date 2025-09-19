Ντόντσιτς: Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο απόσυρσής του με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Μπορεί ο Λούκα Ντόντσιτς να διαπρέπει στο ΝΒΑ, όντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα και εκ των σούπερσταρ της λίγκας, όμως ο ίδιος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί στην Ευρώπη.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Wall Street Journal ο Σλοβένος διεθνής γκαρντ των Λέικερς απάντησε με σιγουριά πως δε θα έλεγε όχι στο να τερματίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εκεί δηλαδή απ' όπου ξεκίνησε την επαγγελματική καριέρα του.

Σε ερώτηση για αν σκέφτεται να αποσυρθεί στη Ρεάλ ο Ντόντσιτς απάντησε : Φυσικά, αυτοί με μεγάλωσαν. Για να αγωνίζεσαι στη Ρεάλ πρέπει να είσαι πολύ καλός». Στη Μαδρίτη μετακόμισε μόλις στα 13 του χρόνια το 2012 και έμεινε ως το 2018, προτού «πετάξει» για το ΝΒΑ, οδηγώντας τη Ρεάλ σε τίτλους και επιτυχίες σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

Ο Ντόνσιτς αναφέρθηκε επίσης και στο όταν έμαθε για την ανταλλαγή του από τους Μάβερικς στους Λέικερς πριν μερικούς μήνες. «Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω, πώς να ενεργήσω, τι να πω. Ήταν μεγάλο σοκ. Ένιωθα ότι το Ντάλας ήταν το σπίτι μου. Είχα πολλούς φίλους εκεί. Οι οπαδοί πάντα με υποστήριζαν. Δεν ήθελα να αναστατώσω τους οπαδούς του Ντάλας. Και δεν ήθελα να αναστατώσω τους οπαδούς των Λέικερς. Σίγουρα, θα είναι πάντα περίεργο»