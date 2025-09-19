Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2026: Οι τέσσερις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τα τουρνουά των προκριματικών

Η Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), η Λυών (Γαλλία), το Σαν Χουάν (Πουέρτο Ρίκο) και η Γουχάν (Κίνα) είναι οι τέσσερις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τα προκριματικά τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, τα οποία έχουν οριστεί για τον Μάρτιο του 2026.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της FIBA ​​επιβεβαίωσε τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τα τέσσερα προκριματικά τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2026, τα οποία θα διεξαχθούν στις πόλεις που προαναφέρθηκαν.

Καθεμία από τις τέσσερις πόλεις θα διοργανώσει ένα προκριματικό τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών στο καθένα από τα οποία θα πάρουν μέρος έξι ομάδες στο διάστημα από τις 11 έως τις 17 Μαρτίου 2026.

Η Τουρκία φιλοξένησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών της FIBA ​​το 2014 και πιο πρόσφατα το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ FIBA ​​U17 το 2024, και θα φιλοξενήσει ξανά το τουρνουά U17 του χρόνου. Η Γαλλία, η οποία φιλοξένησε το Προολυμπιακό Τουρνουά Γυναικών της FIBA ​​στην Μπουρζ το 2020, θα καλωσορίσει ξανά το μπάσκετ μετά τους εξαιρετικά δημοφιλείς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Το Σαν Χουάν ήταν πόλη που φιλοξένησε ένα από τα Προολυμπιακά Τουρνουά της FIBA ​​το 2024. Και η Γουχάν ήταν μία από τις πόλεις που φιλοξένησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ της FIBA ​​το 2019.

Οι 24 εθνικές ομάδες για τα πολυαναμενόμενα Τουρνουά επιβεβαιώθηκαν πρόσφατα, με τις τελευταίες θέσεις στα προκριματικά να κερδίζονται χάρη στις εμφανίσεις των χωρών στα Ηπειρωτικά Κύπελλα.

Η λίστα των 24 ομάδων περιλαμβάνει:

Γερμανία - Προκρίθηκε ως Διοργανώτρια του Παγκοσμίου Κυπέλου

Τσεχία - Προκρίθηκε ως νικήτρια των Προ-Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου

Ουγγαρία - Προκρίθηκε ως νικήτρια των Προ-Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου

Μάλι, Νιγηρία, Σενεγάλη, Νότιο Σουδάν: Προκρίθηκαν ως οι 4 πρώτες ομάδες του AfroBasket 2025 Γυναικών

Αργεντινή, Βραζιλία, Καναδάς, Κολομβία, Πουέρτο Ρίκο, ΗΠΑ: Προκρίθηκαν ως οι 6 πρώτες ομάδες του AmeriCup 2025 Γυναικών

Αυστραλία, Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες - Προκρίθηκαν ως οι 6 πρώτες ομάδες του Asia Cup 2025 Γυναικών

Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία - Προκρίθηκαν ως οι 5πρώτες ομάδες του Eurobasket 2025 Γυναικών

Πέντε ομάδες έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, στο μεγάλο γεγονός του Βερολίνου τον επόμενο χρόνο. Η Γερμανία έχει εξασφαλίσει τη θέση της ως διοργανώτρια χώρα, μαζί με την Αυστραλία, το Βέλγιο, τη Νιγηρία και τις ΗΠΑ - οι οποίες κέρδισαν άμεση πρόκριση κερδίζοντας τους αντίστοιχους ηπειρωτικούς τίτλους τους φέτος.

Παρά το γεγονός ότι έχουν εξασφαλισμένες θέσεις, αυτές οι πέντε ομάδες θα πάρουν κανονικά μέρος στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών τον επόμενο Μάρτιο. Αυτά τα τουρνουά θα καθορίσουν τις υπόλοιπες 11 θέσεις για το 2026.

Για να προκριθούν στο Βερολίνο, μαζί με μια νικήτρια του Ηπειρωτικού Κυπέλλου, οι ομάδες θα πρέπει να εξασφαλίσουν μία από τις τρεις πρώτες θέσεις σε τουρνουά που θα γίνουν με τη μορφή round-robin, με κάθε ομάδα να παίζει πέντε αγώνες. Στο τουρνουά όπου θα αγωνιστεί η διοργανώτρια χώρα, η Γερμανία και θα υπάρχει σίγουρα μία ομάδα απ΄αυτές που είναι ήδη Ηπειρωτικές πρωταθλήτριες και έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή του ήδη, μόνο οι δύο καλύτερες ομάδες στην τελική φάση.

Η κλήρωση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών Μπάσκετ της FIBA ​​2026 θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της FIBA, στο Patrick Baumann House of Basketball, στις 7 Οκτωβρίου 2025, στις 20:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της FIBA ​​στο YouTube.