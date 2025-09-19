Ολυμπιακός: Άνοιξαν οι θέσεις για τις εκδρομές σε Βιτόρια και Μαδρίτη

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως άνοιξαν οι θέσεις για την εκδρομή σε Βιτόρια και Μαδρίτη για τα παιχνίδια με Μπασκόνια και Ρεάλ αντίστοιχα στην Euroleague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Together We Fly «ανοίγει» –και φέτος- τα φτερά του δυναμικά: με διπλή αγωνιστική!

Κλείσε την θέση σου στο «ερυθρόλευκο» τσάρτερ, ταξίδεψε σαν μέλος της αποστολής μαζί με τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο και στήριξε την ομάδα μας στις πρώτες της Ευρωπαϊκές μάχες σε Βιτόρια και Μαδρίτη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ & TRANSFER μέσω MARINE TOURS

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου , σημείο συνάντησης στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος» για το check in στην AEGEAN στις 14.50 , ώρα αναχώρησης στις 17.15.

Διανυκτέρευση 2 βράδια στη Βιτόρια ,(29&30.09) προτεινόμενο ξενοδοχείο SERCOTEL BOULEVARD VITORIA 4* https://www.sercotelhoteles.com/es/hotel-boulevard-vitoria

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου , μεταφορά με πούλμαν (& επιστροφή) από το ξενοδοχείο προς την Fernando Buesa Arena ,για την παρακολούθηση του αγώνα BASKONIA -OLYMPIACOS BC με ώρα έναρξης 20.30 (τοπική)

Τετάρτη μεταφορά με πούλμαν από το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο για την εσωτερική πτήση από την Βιτόρια προς την Μαδρίτη.

Διανυκτέρευση 1 βράδυ στην Μαδρίτη (1.10) , προτεινόμενο ξενοδοχείο HOTEL AC ATOCHA 4* https://www.marriott.com/en-us/hotels/madat-ac-hotel-atocha/overview

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου μεταφορά από το ξενοδοχείο στην WiZink Center Arena για την παρακολούθηση του αγώνα REAL -OLYMPIACOS BC με ώρα έναρξης 20.45 (τοπική)

Μετά το τέλος του αγώνα απευθείας μετάβαση στο αεροδρόμιο για την Aθήνα με άφιξη τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Πακέτο επιλογής Α : 650€ ανά άτομο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με τα εισιτήρια των αγώνων (χωρίς τη διαμονή και τις μεταφορές, σε ξενοδοχείο δικής σας επιλογής)

Πακέτο επιλογής Β MARINE TOURS : 1370€ ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο , περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με τα εισιτήρια των αγώνων, όλες τις διανυκτέρευσεις με πρωινό, και όλες τις μεταφορές.

Πακέτο επιλογής C MARINE TOURS : 1630€ σε μονόκλινο δωμάτιο, περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο αγώνα, όλες τις διανυκτέρευσεις για ένα άτομο με πρωινό στο ξενοδοχείο και όλες τις μεταφορές.

Πακέτο B,C // Ασφάλεια αστικής ευθύνης // Συνοδός εκδρομής.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ

29/09/25 ΑΤΗ-VIT 4090 17:15 19:55

01/10/25 VIT-MAD B738 17:00 17:55

03/10/25 MAD-ATH 4091 01:00 05:25

Όλα τα update, καθώς και οι εκδηλώσεις συμμετοχής αποκλειστικά ΚΑΙ ΜΟΝΟ στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο FANS CORNER/TOGETHER WE FLY».