Αρμάνι: Με σημαντικές απουσίες κόντρα στον Ολυμπιακό

Mε αρκετές απουσίες θα παραταχθεί η Αρμάνι στο τουρνουά της Κρήτης.

Ο Ετόρε Μεσίνα δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σέιβον Σιλντς, Βλάτκο Τσάνταρ και Μάρκο Γκούντουριτς, που δεν θα είναι παρόντες στο 5th Aegean Omiros College CRETE IBT.



Ο πρώτος πήρε άδεια για να παραστεί στη γέννηση της κόρης του, ο Σλοβένος άσος έμεινε εκτός για να πάρει ανάσες και ο Σέρβος γκαρντ έχει ταξιδέψει στην Κρήτη αλλά δεν θα αγωνιστεί.



Έτσι και οι τρεις παίκτες θα απουσιάσουν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Από την άλλη κανονικά θα αγωνιστούν οι Λορένζο Μπράουν και Τζιανπάολο Ρίτσι.