«Πονοκέφαλος» στη Βαλένθια: Τρεις παίκτες αμφίβολοι για την πρεμιέρα της Euroleague

Προβλήματα για τη Βαλένθια ενόψει της πρεμιέρας της Euroleague, αφού 3 παίκτες είναι αμφίβολοι.

Ο λόγος για τους Ζαν Μοντέρο, Μπράνκου Μπάντιο και Λόπεθ Αροστέγκι, που ταλανίζονται από τραυματισμούς και δεν είναι σίγουρο πως θα αγωνιστούν στην 1η αγωνιστική της Euroleague κόντρα στη Βιλερμπάν (1/10).

«Ο Μπράνκου θα χρειαστεί τρεις με τέσσερις εβδομάδες, το ίδιο περίπου και ο Αροστέγκι. Ο Μοντέρο, αν και δεν είναι κάτι σοβαρό, μπορεί να μείνει έξω για τέσσερις με πέντε εβδομάδες.

Είναι εκτός Σούπερ Καπ και πολύ δύσκολο να προλάβουν την Euroleague, που ξεκινά δύο μέρες μετά», τόνισε χαρακτηριστικά ο Λουίς Αρμπαλέχο.