GenA Stars U16: Συναρπαστικοί αγώνες στο δρόμο για την κανονική περίοδο

Η προκριματική φάση του GenA Stars U16 συνεχίζεται με περισσότερα παιδιά να πατάνε παρκέ και όλη την Ελλάδα να παίζει μπάσκετ.

Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές στηρίζουν την προσπάθεια και τα εισιτήρια για την κανονική περίοδο περιμένουν τους δικαιούχους τους.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των αναμετρήσεων του Σαββατοκύριακου:

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Ώρα Αγώνας Πόλη Γήπεδο Ενώσεις 18:00 Α.Ε.Κ. – Εκπ. Πλάτων Άνω Λιόσια AEK BC Academy Sports Center ΕΣΚΑ

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Ώρα Αγώνας Πόλη Γήπεδο Ενώσεις 20:30 Γ.Σ. Περιστερίου – Δούκας Αθήνα Κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου ΕΣΚΑ 19:00 ΠΑΟΚ – Μαχητές Πειραματικό Θεσσαλονίκη ΔΑΚ Ευόσμου ΕΚΑΣΘ 17:00 ΧΑΝΘ – Άρης Θεσσαλονίκη ΔΑΚ Ευόσμου ΕΚΑΣΘ 17:00 Φίλιππος Βέροιας – Ίκαρος Νεάπολης Άγιος Σπυρίδων Πιερίας Κλειστό Αγ. Σπυρίδωνα ΕΚΑΣΚΕΜ & ΕΣΚΑΘ 21:00 Πανιώνιος – Πρωτέας Βούλας Αθήνα Κλειστό Αργυρούπολης ΕΣΚΑΝΑ 16:00 Πρωτέας Σχηματαρίου – Απολλωνιάδα Α.Σ. Ιτέα Κλειστό Γυμναστήριο Ιτέας ΕΣΚΑΣΕ & ΕΣΚΑΗ

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου