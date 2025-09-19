Νουόρα: «Μίλησα με τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο πριν έρθω στην Ευρώπη»

Ο Τζόρνταν Νουόρα σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως μίλησε με τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο πριν μετακομίσει στην Ευρώπη και στάθηκε στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του στον Ερυθρό Αστέρα.

Υπενθυμίζουμε πως οι τρεις τους είχαν βρεθεί συμπαίκτες στους Μπακς και μάλιστα είχαν κατακτήσει το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Mozzart Sport»:

«Μίλησα με τον Γιάννη και τον αδερφό του, τον Θανάση. Ήταν ενθουσιασμένοι για μένα, δεν μου έδωσαν πολλές συμβουλές για το παιχνίδι, με ενθάρρυναν περισσότερο.

Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που μπορούν να παίξουν και να κινηθούν όπως εγώ. Η ευελιξία μου στις θέσεις “2”, “3” και “4” είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μου.

Ο προπονητής θα με βάλει σε θέσεις όπου μπορώ να επηρεάσω το παιχνίδι. Θα είναι σπουδαίο, είμαι πολύ ενθουσιασμένος».