Ζήσης για Αργυρό: «Πραγματικός φίλος της Εθνικής, προσπάθησε να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς»

Ο Νίκος Ζήσης με ανάρτησή του διέψευσε τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Κωνσταντίνο Αργυρό να ζητάει υπέρογκο ποσό για το γλέντι της Εθνικής.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που στη διάρκεια συναυλίας του σταμάτησε για να παρακολουθήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ομάδας μας αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του. Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς, όμως επειδή εκείνες τις ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό, δεν κατέστη εφικτό. Είναι κρίμα λοιπόν να δέχεται κακόβουλα σχόλια, όταν η πρόθεσή του ήταν μόνο θετική.

Είχαμε όμως την τύχη και τη χαρά, χάρη στον φίλο μας Μανώλη Μούτσο, να βρεθεί δίπλα μας ο Θοδωρής Φέρρης, ένας καλλιτέχνης που όλοι μας εκτιμούμε ιδιαίτερα. Παρότι το πρόγραμμα του ήταν γεμάτο, εκείνη την ημέρα βρέθηκε στην Αθήνα και με μεγάλη προθυμία μας τίμησε στον χώρο του και μας χάρισε μια μοναδική βραδιά με τη φωνή και την παρουσία του.

Ήταν μια στιγμή γιορτής και χαράς για όλους μας, που θέλουμε μόνο να θυμόμαστε με θετικά συναισθήματα».