Επέστρεψε στις προπονήσεις της Μονακό ο Σπανούλης (pics+vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης, αφού οδήγησε την Ελλάδα στην 3η θέση στο Eurobasket, επέστρεψε στις προπονήσεις της Μονακό, για να προετοιμάσει την ομάδα του, ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν.
Ο νεαρός coach, έγινε δεκτός με αγκαλιές από τους παίκτες του, ενώ ο ισχυρός άνδρας της Μονακό, Αλεξέι Φεντορίτσεφ ανέφερε: «Αυτός ο κύριος είναι επιτέλους πίσω για εμάς. Πάμε, πάμε να κρατήσουμε την οικογένεια ενωμένη».
🔙 Les médaillés sont de retour !#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/DBUuu6T6vI— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 18, 2025
🔥 Coach is back at it!#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/SYlKc5KLgJ— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 18, 2025