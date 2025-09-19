Επέστρεψε στις προπονήσεις της Μονακό ο Σπανούλης (pics+vid)

Λίγες ημέρες κράτησαν για τον ομοσπονδιακό προπονητή οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ.

Ο Βασίλης Σπανούλης, αφού οδήγησε την Ελλάδα στην 3η θέση στο Eurobasket, επέστρεψε στις προπονήσεις της Μονακό, για να προετοιμάσει την ομάδα του, ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν.

Ο νεαρός coach, έγινε δεκτός με αγκαλιές από τους παίκτες του, ενώ ο ισχυρός άνδρας της Μονακό, Αλεξέι Φεντορίτσεφ ανέφερε: «Αυτός ο κύριος είναι επιτέλους πίσω για εμάς. Πάμε, πάμε να κρατήσουμε την οικογένεια ενωμένη».