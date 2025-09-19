Μπαφές: «Σημαντικό πριν ξεκινήσει η σεζόν ότι κάνουμε δυνατά τεστ»

Ο Team Manager του Ολυμπιακού, Χρήστος Μπαφές μίλησε για το διεθνές τουρνουά «Aegean Omiros College Crete IBT», τονίζοντας ότι είναι πολύ σημαντικό οι «ερυθρόλευκοί» να δίνουν δυνατά φιλικά τεστ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αρχικά δεν θυμάμαι και εγώ πόσες φορές έχουμε έρθει στην Κρήτη για αυτό το τουρνουά. Είναι πραγματικά μαζί με το τουρνουά στην Κύπρο, τα κορυφαία τουρνουά μπάσκετ στα preseason και είναι σημαντικό για μας ότι είμαστε και στα δύο αυτά τουρνουά.



Παίζουμε με ομάδες της Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λίγο πριν ξεκινήσει η σεζόν να κάνουμε δυνατά τεστ για να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε ακριβώς. Προφανώς και είχαμε πολλές απουσίες στην προετοιμασία.



Ενσωματώθηκαν πλέον και οι διεθνείς μας και θα είναι πραγματικά δύο πολύ καλά παιχνίδια για μας και για τον coach να βγάλει τα συμπεράσματά του».