Σλούκας - ηγέτης: Η μετάδοση της πίστης του στους συμπαίκτες του (vid)

Το ηγετικό στοιχείο του Κώστα Σλούκα γίνεται εμφανές μέσα από ακόμα ένα βίντεο που δημοσίευσε η ΕΟΚ.

Δείτε τον έμπειρο άσο της Εθνικής να μιλάει στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια θέλοντας με τον τρόπο του να τους μεταδώσει την πίστη του και τη συγκέντρωση που πρέπει να έχουν άπαντες, προκειμένου να πετύχουν όλοι μαζί κάτι καλό.

«Φίλε, άμα είσαι θετικός και το δώσεις όλο σου το είναι, κάτι γίνεται. Εγώ το πιστεύω. Αλλά να είσαι συγκεντρωμένος και να πεις ότι “θα δώσω όλη μου την ψυχή και θα γίνει. Θα γίνει”. Μπορεί να μη γίνει όπως το σκέφτεσαι, αλλά θα γίνει φίλε. Εγώ αυτό έχω καταλάβει» είπε ο Σλούκας στον Δημήτρη Κατσίβελη και στους υπόλοιπους που ήταν γύρω του.

Και τελικά η Εθνική κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket.