Βαριά ήττα υπέστη στο πρώτο ματς των προκριματικών του Eurocup Γυναικών ο ΠΑΣ Γιάννινα, χάνοντας με το ευρύ 57-90 από την ανώτερη Γκέρνικα. Το +33 στέλνει ουσιαστικά από τώρα την ισπανική ομάδα στους ομίλους της διοργάνωσης και σημαίνει τον αποκλεισμό για την ηπειρώτικη ομάδα πριν το δεύτερο παιχνίδι τους (24/9).

Ο ΠΑΣ Γιάννινα είδε από το ξεκίνημα την Γκέρνικα να αποκτάει διψήφιες διαφορές και να φτάνει μάλιστα και σε απόσταση 43 πόντων (32-75) λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Η Κωνσταντίνα Σαρηγιαννίδου ήταν η πρώτη σκόρερ του ΠΑΣ με 18 πόντους, με την Κατερίνα Μαρίνη να ακολουθεί με 11 πόντους, 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Για την Γκέρνικα πέντε παίκτριες ήταν διψήφιες, με την Άντζελα Σαλβαδόρες να πετυχαίνει νταμπλ με 19 πόντους και 11 ασίστ, ενώ το ίδιο σημείωσε και η Έμιλι Μπεσουάρ με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 12-26, 29-54, 41-75, 57-90

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.