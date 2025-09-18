Την ήττα με 56-72 στο Αλεξάνδρειο γνώρισε ο Παναθλητικός Συκεών στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας του από την Ντινάμο Σάσαρι για τα προκριματικά του Eurocup Γυναικών. Επόμενο παιχνίδι στην Ιταλία (24/9), με τη Σάσαρι να έχει το πάνω χέρι για να μπει στους ομίλους της διοργάνωσης.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρέθηκε από νωρίς να κυνηγάει το σκορ, ενώ είδε την αντίπαλό του να ξεφεύγει με 29-48 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ωστόσο, δεν τα παράτησε, πάλεψε να μειώσει κάτω από τους δέκα πόντους (55-66), αλλά η Σάσαρι διατήρησε τη διψήφια διαφορά ως το τέλος.

Για τον Παναθλητικό η Κέλσι Ράνσομ είχε 24 πόντους, με την ΚιΣούναν Τζέιμς να ακολουθεί με 14 πόντους , ενώ η Διονυσία Αλεξανδρή έμεινε στους 4 πόντους με 1/12 σουτ, έχοντας όμως 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά η Κόρτνεϊ Τρέφερς πέτυχε 18 πόντους και η Ταμίρα Πόιντεξτερ σημείωσε 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 13-17, 22-33, 40-52, 56-72

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.