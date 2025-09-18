Μαρούσι: Πρώτοι σκόρερ Ρέινολντς - Κινγκ, αλλά ήττα με ανατροπή από την Τουρκ Τέλεκομ

Πρώτοι σκόρερ για το Μαρούσι οι Ρέινολντς και Κινγκ με 22 και 21 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Μέικον πρόσθεσε 15 πόντους. Για την Τουρκ Τέλεκομ, ο Κρις Μπάνκστον, πρώην σέντερ του Άρη, είχε 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, ο Μάρκο Σιμόνοβιτς είχε 17 πόντους και ο Τζαλίν Σμιθ 15 πόντους.

Παρά τις απουσίες των Σαλάς και Καρακώστα, το Μαρούσι έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφής, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Η Τουρκ Τέλεκομ αντέδρασε στο δεύτερο οπότε και αξιοποίησε τον παράγοντα έδρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.



Την αναμέτρηση παρακολούθησε ο επιτετραμμένος της Ελληνικής Πρεσβείας Θοδωρής Κουτσίδης, με την οικογένειά του, καλεσμένοι του Αμαρουσίου. Ο CEO του Αμαρουσίου, Φάνης Ταρνατώρος και ο General Manager, Θανάσης Σουφλιάς του πρόσφεραν μια αναμνηστική φανέλα της ομάδας.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 31-47, 57-61,86-82

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 22 (5/8 τριπ.), Μέικον 15 (8 ασ.), Νικολαϊδης, Κινγκ 21 (5/8 τριπ.),

Γουίλιαμς 12 (6 ριμπ.), Χατζηδάκης 6 (3/3 διπ.), Περάντες 4 (5 ασ.), Καλαϊτζάκης 2, Τουλιάτος, Γιαννόπουλος, Ιορδάνου.