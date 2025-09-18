Ολυμπιακός: Θερμή υποδοχή στους διεθνείς από συμπαίκτες και επιτελείο (vid)

Οι διεθνείς των «ερυθρολεύκων» άφησαν πίσω τους το Eurobasket και το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική ομάδα και ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, ενόψει του τουρνουά της Κρήτης.
Οι συμπαίκτες τους και το επιτελείο τους επεφύλασσαν θερμή υποδοχή, με τον Ολυμπιακό να δημοσιεύει ένα video και τις αγκαλιές του Λαρεντζάκη με τους Φουρνιέ και Μιλουτίνοβ να ξεχωρίζουν.
📽️ Θερμή υποδοχή επιφύλλαξαν στους διεθνείς οι συμπαίκτες τους και το προπονητικό επιτελείο!
💻 Στο Ηράκλειο για το "International Basket Tournament Crete" οι «ερυθρόλευκοι».