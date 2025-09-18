Δεν υπολογίζονται στη Μονακό οι Καλάθης και Μοτεγιούνας

Νικ Καλάθης και Ντονάτας Μοτεγιούνας φαίνεται πως είναι εκτός πλάνων της Μονακό και του Βασίλη Σπανούλη, όπως αναφέρεται στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, το bebasket.frhttps://www.bebasket.fr/monaco-lance-sa-saison-entre-ambitions-xxl-et-zone-de-turbulences-1 σημειώνει πως οι δύο παίκτες δεν υπολογίζονται από την τεχνική ηγεσία των Μονεγάσκων και ήδη αναζητούν την επόμενη ομάδα της καριέρας τους, με την κατάσταση του Καλάθη να είναι γνωστή εδώ και καιρό.

«Αν και παρόντες στην προετοιμασία, ο Μοτιεγιούνας κι ο Καλάθης δεν βρίσκονται στα πλάνα της ομάδας. Ο Λιθουανός ενδιαφέρει αρκετές ομάδες της EuroLeague» αναφέρει το ρεπορτάζ της γαλλικής ιστοσελίδας.

Ήδη εξάλλου στα γκαρντ η Μονακό διαθέτει στις τάξεις της τους Μάικ Τζέιμς, Μάθιου Στραζέλ, Έλι Οκόμπο, Νέμανια Νέντοβιτς, Ντάβιντ Μίτσινο, Τέρι Τάρπεϊ.