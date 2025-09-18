Ξανθόπουλος: «Περιμένουμε τον κόσμο στο γήπεδο, να τιμήσουμε τη μνήμη του Φάσουρα»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος σε δηλώσεις του ενόψει του τουρνουά «Νίκος Φασούρας» σημείωσε πως περιμένει τον κόσμο στο πλευρό της ομάδας.

Με τον Άρη Betsson θα αναμετρηθεί την Παρασκευή (19/9, 20:45, ΕΡΤ 2) το Περιστέρι στην πρεμιέρα του 6ου τουρνουά «Νίκος Φάσουρας».

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι παίκτες του θα κάνουν την πρώτη εμφάνιση ενώπιον του κόσμου απέναντι σ’ έναν δυνατό αντίπαλο.

«Περιμένουμε όλο τον κόσμο στο γήπεδο, για να παρακολουθήσει ένα πολύ δυνατό τουρνουά και κυρίως να τιμήσουμε τη μνήμη ενός σημαντικού αθλητή του συλλόγου, του Νίκου Φάσουρα» δήλωσε ο τεχνικός των «κυανοκιτρίνων» για το 6ο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας», στο οποίο συμμετέχουν εκτός του Άρη Betsson, ο Προμηθέας ΒΙΚΟΣ Cola και ο Α.Ο. Μυκόνου Betsson.

Τα εισιτήρια των αγώνων θα διατίθενται από τα γραφεία της ΚΑΕ Περιστέρι (Κλειστό Γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου», Τζων Κέννεντυ & Γιαννιτσών 81Α, Περιστέρι, 12131) την Πέμπτη (18/9), μεταξύ των ωρών 17:00-20:00, ενώ τις ημέρες των αγώνων θα διατίθενται από τα εκδοτήρια του γηπέδου από τις 15:00. Επίσης, οι κάτοχοι διαρκείας θα έχουν δικαίωμα εισόδου σε όλους τους αγώνες του τουρνουά.

Τα εισιτήρια είναι ημερήσια και αφορούν στην παρακολούθηση και των δυο αγώνων που θα γίνουν την κάθε ημέρα του τουρνουά και οι τιμές τους ξεκινούν από τα 10 ευρώ.

Το πρόγραμμα του 6ου τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»

Παρασκευή 19/9

18:00 Προμηθέας ΒΙΚΟΣ Cola-Α.Ο. Μυκόνου Betsson

20:45 Περιστέρι-Άρης Betsson

Κυριακή 21/9

16:30 Άρης Betsson-Α.Ο. Μυκόνου Betsson

19:15 Περιστέρι-Προμηθέας ΒΙΚΟΣ Cola.