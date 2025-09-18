Μπαίνουν στο Κύπελλο οι ομάδες της Elite League: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Β΄ Φάσης

Σε αυτή τη φάση οι ομάδες της Elite League θα αντιμετωπίσουν εκείνες της National League 1 και National League 2, που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
|Ημερομηνία
|Γήπεδο
|Ώρα
|Αναμέτρηση
|20/09/2025
|Δημ. Καλτσάς
|17:30
|Αθηναϊκός ΑΣ – ΑΟ Δάφνης
|20/09/2025
|Γαστούνης
|17:00
|ΑΕ Βαρθολομιού – ΑΕ Δόξα Λευκάδας
|20/09/2025
|Αντ. Τρίτσης
|17:30
|ΚΟ Χολαργού – ΑΣΑ Κόροιβος
|20/09/2025
|Γαργαλιάνων
|17:00
|ΓΣ Γαργαλιάνων – ΑΣ Απόλλων Πατρών
|20/09/2025
|Άγγελος Ζούπας
|17:00
|ΑΟ Αμύντας – ΑΕ Ψυχικού
|20/09/2025
|Εκπ. Φρυγανιώτη
|17:00
|ΜΑΣ Εκπ. Φρυγανιώτη – ΓΣ Σοφάδων
|20/09/2025
|Λουτρών Αιδηψού
|13:00
|ΣΚ Σύλλας Λ. Αιδηψού – ΓΣ Ελευθερούπολης