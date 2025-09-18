Μπαίνουν στο Κύπελλο οι ομάδες της Elite League: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Β΄ Φάσης

Συνεχίζεται η δράση στο Κύπελλο Ανδρών το προσεχές Σάββατο, με την 1η αγωνιστική της Β’ Φάσης να σηματοδοτεί την είσοδο των ομάδων της Elite League.

Σε αυτή τη φάση οι ομάδες της Elite League θα αντιμετωπίσουν εκείνες της National League 1 και National League 2, που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση. Αναλυτικά το πρόγραμμα: Ημερομηνία Γήπεδο Ώρα Αναμέτρηση 20/09/2025 Δημ. Καλτσάς 17:30 Αθηναϊκός ΑΣ – ΑΟ Δάφνης 20/09/2025 Γαστούνης 17:00 ΑΕ Βαρθολομιού – ΑΕ Δόξα Λευκάδας 20/09/2025 Αντ. Τρίτσης 17:30 ΚΟ Χολαργού – ΑΣΑ Κόροιβος 20/09/2025 Γαργαλιάνων 17:00 ΓΣ Γαργαλιάνων – ΑΣ Απόλλων Πατρών 20/09/2025 Άγγελος Ζούπας 17:00 ΑΟ Αμύντας – ΑΕ Ψυχικού 20/09/2025 Εκπ. Φρυγανιώτη 17:00 ΜΑΣ Εκπ. Φρυγανιώτη – ΓΣ Σοφάδων 20/09/2025 Λουτρών Αιδηψού 13:00 ΣΚ Σύλλας Λ. Αιδηψού – ΓΣ Ελευθερούπολης