Έλληνας μετανάστης αφηγείται την ιστορία μιας πράσινης σημαίας: «Ο πατέρας μου μετανάστευσε στην Αυστραλία με αυτή την σημαία» (vid)

Ο Δημοσθένης Μανασής Έλληνας μετανάστης στην Αυστραλία μίλησε για τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και αφηγήθηκε την ιστορία μιας πράσινης σημαίας.

O Δημοσθένης Μανασής Έλληνας μετανάστης στην Αυστραλία παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτίζαν για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και μίλησε στο SDNA για την απίστευτη ιστορία της πράσινης σημαίας.

«Με αυτή την σημαία ήρθε ο πατέρας μου από την Ελλάδα στην Αυστραλία. Μετανάστευσε από ένα χωριό στην Καρδίτσα. Λάτρης του Παναθηναϊκού. Είναι οικογενειακό το θέμα. Με την πρώτη ευκαιρία να σας καλοδεχτούμε να σας καλωσορίσουμε, να σας φιλοξενήσουμε στην Μελβούρνη με αυτό το λάβαρο. Με αυτό το αυθεντικό, παλιό λάβαρο. Μισό αιώνα τώρα»

Για το τι σημαίνει για αυτούς που ήρθε ο Παναθηναϊκούς στην Αυστραλία: «Είτε Παναθηναϊκός, είτε αθλητική ομάδα, είτε οποιοσδήποτε αντιπρόσωπος από την Ελλάδα μας φέρνει πιο κοντά στην πατρίδα. Για εμάς τους Έλληνες της διασποράς, οι απόγονοι μεταναστών 3η και 4η γενιά γεννημένοι εδώ στην άλλη άκρη του πλανήτη. Δεν είμαστε Αμερική ή Γερμανία ή Καναδά που είναι 8 ώρες. Το ταξίδι το κάνατε και καταλαβαίνετε. Οι πρόγονοι μου ήρθαν με το πλοίο ένα μήνα ταξίδι. Με σκοπό να έρθουν να δουλέψουν και να επιστρέψουν, αλλά τελικά δεν γύρισαν. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε, ψάχνουμε να επιστρέψουμε στις ρίζες μας, να γνωρίσουμε τα πάτρια εδάφη και αυτές οι ευκαιρίες εμπνέουν την νεολαία. Δεν είναι ούτε ο αθλητισμός, ούτε ο πατριωτισμός, ούτε η θρησκεία. Είναι όλα μαζί. Είναι ένα απαραίτητο κομμάτι της ύπαρξης μας».