Χάποελ Τελ Αβίβ: Επιπλέον προϋπολογισμός για σχεδιασμό νέου γηπέδου

H Xάποελ Τελ Αβίβ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως θα υπάρξει νέος προϋπολογισμός για τον σχεδιασμό νέου γηπέδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Δήμος Τελ Αβίβ-Γιάφο ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα έναν επιπλέον προϋπολογισμό 1,5 εκατομμυρίου σέκελ, προκειμένου να προωθήσει τη φάση σχεδιασμού του νέου γηπέδου - μιας σύγχρονης αίθουσας που θα φιλοξενήσει 20.000 θέσεις. Το ζήτημα έχει λάβει υψηλή προτεραιότητα στον δήμο τους τελευταίους μήνες, με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Lior Shapira. Κατόπιν αιτήματος του δήμου, η συνάντηση που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις αρχές Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε και θα επαναπρογραμματιστεί, προκειμένου να μπορέσει ο δήμος να ολοκληρώσει την εσωτερική συζήτηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα. Αυτή η συζήτηση αποσκοπεί στην ενημέρωση του σχεδίου εργασίας σύμφωνα με την προαναφερθείσα αύξηση του προϋπολογισμού».



«Η διαδικασία σχεδιασμού θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα πραγματοποιηθούν επίσης συναντήσεις με τη διοίκηση του συλλόγου. Η ανακοίνωση παραδόθηκε επίσης σε 175 αφοσιωμένους οπαδούς που ζήτησαν να συμμετάσχουν ως εκπρόσωποι της κοινότητας στο έργο. Σύντομα θα συγκαλέσουμε μια συνάντηση στα γραφεία του συλλόγου με τη συμμετοχή περίπου 10 εκπροσώπων για μια εισαγωγική συζήτηση και προβληματισμό σχετικά με το θέμα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ενημέρωσης σχετικά με τις διαδικασίες εργασίας»