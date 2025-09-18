Συριγωνάκης: «Μόνο θετικά οφέλη έχουμε από τη διεξαγωγή τέτοιων μεγάλων αθλητικών γεγονότων στο νησί μας»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μίλησε για το 5ο Διεθνές Τουρνουά “Aegean Omiros College CRETE IBT 2025” που ξεκινά την Παρασκευή (19/09) στο Ηράκλειο, με τη συμμετοχή κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης (Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ολίμπια Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας).

Αναλυτικά είπε:

Για το ότι το τουρνουά αυτό έχει γίνει θεσμός πλέον: «Για 5η χρονιά τα βλέμματα όλων βρίσκονται στην Κρήτη και το Ηράκλειο. Ξεκινάει αύριο ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός, στο οποίο φιλοξενούμε τέσσερις από τις μεγαλύτερες ομάδες καλαθοσφαίρισης και για ακόμα μία φορά η Κρήτη είναι στο επίκεντρο. Όπως τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος ευελπιστούμε πως το τουρνουά θα στεφθεί με επιτυχία. Έχουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και την εμπειρία τέτοιων γεγονότων. Άλλωστε τα διαπιστευτήριά μας τα έχουμε δώσει όλα αυτά τα χρόνια και με άλλες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, απ’ όλα τα αθλήματα. Επιβεβαιώνεται ακόμα μία φορά ότι η Κρήτη είναι ένας εξαιρετικός, αγαπητός, φιλόξενος και κυρίως ασφαλής αθλητικός προορισμός».

Για την υψηλή ανταπόκριση του κόσμου σε τέτοια τουρνουά: «Αυτό φάνηκε και στο περσινό Final-8 του Κυπέλλου, αλλά και στο Ευρωμπάσκετ U20 που έγινε το καλοκαίρι. Η παρουσία των Κρητικών και φιλάθλων, αλλά και οι κριτικές των ομάδων που συμμετέχουν σε όλα αυτά τα τουρνουά, είναι πάρα πολύ καλές. Πλέον έχουμε αποκτήσει την εμπειρία, αγαπάμε τον αθλητισμό και έχουμε και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ενδείκνυνται για τέτοια μεγάλα αθλητικά γεγονότα».

Για το αν αυτό το τουρνουά μπορεί να βοηθήσει και στην αύξηση του τουρισμού στο Ηράκλειο: «Γνωρίζουμε και βλέπουμε πως οι χώρες απ’ τις οποίες προέρχονται οι ομάδες αυτές έχουν ως προορισμό τη χώρα μας και το νησί μας. Πάρα πολλοί συνδυάζουν το γεγονός αυτό με τις διακοπές τους. Είναι λογικό αυτό. Βλέπουμε και αύξηση των τουριστών αυτήν την περίοδο στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Επίσης, να επισημάνουμε πως τέτοια μεγάλα αθλητικά και μπασκετικά γεγονότα δίνουν και μια ώθηση στα νέα παιδιά. Ένας απ’ τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής όλων εμάς που ασχολούμαστε και αγαπάμε τον αθλητισμό είναι η είσοδος μικρών παιδιών στο αθλητισμό και κυρίως την καλαθοσφαίριση, αφού γι’ αυτήν μιλάμε. Άρα, λοιπόν, είναι ένα γεγονός που τα συνδυάζει όλα αυτά».

Για το αν μπορεί αυτό το τουρνουά να βοηθήσει και στην αύξηση των παιδιών που θα έρθουν στο μπάσκετ: «Οι παίκτες που θα έρθουν σε αυτό το τουρνουά είναι πρότυπα για τα παιδιά, αφού αγωνίζονται στη μεγαλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης. Βλέπουμε κι απ’ τη συμμετοχή παιδιών στις κερκίδες ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το βλέπουμε αυτό, επίσης, και από την αύξηση των παιδιών στις ακαδημίες καλαθοσφαίρισης της Κρήτης. Όλο αυτό είναι κάτι που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε τέτοια μεγάλα μπασκετικά γεγονότα που φιλοξενούμε στο νησί μας. Μόνο θετικά οφέλη έχουμε από τη διεξαγωγή τέτοιων μεγάλων αθλητικών γεγονότων».