Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μπήκε στο ισπανικό Hall Of Fame

Η Ομοσπονδία της Σερβίας ανακοίνωσε τη συμπερίληψη του Σβέτισλαβ Πέσιτς στο Hall Of Fame το οποίο καθορίζεται από την Ισπανία και την AS.

Μετά το τέλος του Eurobasket o Σβέτισλαβ Πέσιτς αποτέλεσε παρελθόν από την Σερβία, μετά την αποτυχημένη πορεία των «πλαβί» στο Eurobasket.

Ωστόσο, η προσφορά του 76χρονου προπονητή στο μπάσκετ γενικότερα, συνέβαλε στο να εισέλθει στο Hall Of Fame το οποίο αναδεικνύεται από την ισπανική Ομοσπονδία σε συνεργασία με το παγκοσμίου φήμης περιοδικό «AS».

Ο Πέσιτς, είναι ο μόνος προπονητής που θα εισέλθει αυτή τη σεζόν, μαζί με σπουδαίες προσωπικότητες του χώρου, όπως ο Ρούντι Φερνάντεθ ή ο Τζόρντι Βιλακάμπα. Η τελετή βράβευσης είναι προγραμματισμένη για τις 16 του Οκτωβρίου στην πόλη Λέιδα, δυτικά της Καταλονίας.