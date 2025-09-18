Πρόβλημα στη Ρεάλ: Τραυματίας ο Μαλεντόν

Ανησυχία στη Ρεάλ Μαδρίτης καθώς όπως ανακοίνωσε η «Βασίλισσα» ο Τεό Μαλεντόν έχει τραυματιστεί στον αριστερό προσαγωγό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως ο Τεό Μαλεντόν έχει τραυματιστεί στον αριστερό προσαγωγό, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έγιναν.

Στην ενημέρωση δεν υπήρξε κάποια αναφορά στο διάστημα που θα απουσιάζει και μένει να φανεί πόσο καιρό θα τον κρατήσει αυτό το πρόβλημα μακριά από τις προπονήσεις και την αγωνιστική δράση.

Θυμίζουμε πως ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε φέτος στην «Βασίλισσα» μέχρι το 2027 και πέρσι στην Euroleague σε 33 ματς (σε όλα βασικός) είχε 17 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ κατά μέσο όρο.