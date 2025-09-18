Η θερμή αγκαλιά της Δέσποινας Γιαννακοπούλου με τον Ομπράντοβιτς

Η Δέσποινα Γιαννακοπούλου χαιρέτησε κι αγκάλιασε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν στην Αυστραλία.

O Zέλικο Ομπράντοβιτς έχει αγαπηθεί όσο κανείς από αυτούς που πέρασαν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον πολύπειρο τεχνικό να περνά περισσότερο από μια δεκαετία στην τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού».

Λίγο πριν την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης με την Παρτίζαν για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ο Ομπράντοβιτς είχε μια θερμή αγκαλιά με την Δέσποινα Γιαννακοπούλου, τη μητέρα του νυν ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Δημήτρη, με τον Σέρβο τεχνικό, να τιμά κάθε χρόνο το τουρνουά, με την παρουσία του.

Δείτε τις φωτογραφίες από τον Βαγγέλη Στόλη: