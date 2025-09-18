Ολυμπιακός: Επέστρεψαν με το μετάλλιο στο στήθος οι διεθνείς στο ΣΕΦ

Οι Έλληνες διεθνείς του Ολυμπιακού επέστρεψαν στις προπονήσεις των «ερυθρολεύκων» φορώντας το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος.

Σε ρυθμό προπονήσεων επέστρεψαν οι διεθνείς του Ολυμπιακού, μετά το τέλος του Eurobasket. Οι Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Αντετοκούνμπο και Λαρεντζάκης και Γκατζούλης επέστρεψαν στα παρκέ για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους με τα «ερυθρόλευκα», με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τους έχει άπαντες στην διάθεση του για το τουρνουά της Κρήτης.

Οι Έλληνες διεθνείς με αφορμή την επιστροφή τους στις προπονήσεις, φόρεσαν το χάλκινο μετάλλιο και πόζαραν χαμογελαστοί στην φωτογραφία.