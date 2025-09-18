Ντόντσιτς: «Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω μετά το trade - Είναι μία νέα αρχή»

Ο Λούκα Ντόντσιτς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο trade από τους Ντάλας Μάβερικς στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Ντάλας Μάβερικς τον Φεβρουάριο αποφάσισαν να παραχωρήσουν τον Λούκα Ντόντσιτς στους Λος Άντζελες Λέικερς με αντάλλαγμα τον Άντονι Ντέιβις.

Ο Σλοβένος αστέρας μίλησε στο «Wall Street Journal» και αναφέρθηκε σε αυτό το trade, τονίζοντας πως δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Ξεκαθάρισε πως το Ντάλας ήταν σπίτι του αλλά υπογράμμισε πως είναι έτοιμος για αυτή τη νέα αρχή.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω, τί να κάνω, τί να πω. Ήταν ένα σοκ. Ένιωθα το Ντάλας σαν σπίτι μου. Είχα πολλούς φίλους εκεί. Οι οπαδοί πάντα με υποστήριζαν. Δεν ήθελα να αναστατώσω τους οπαδούς του Μάβερικς. Και δεν ήθελα να αναστατώσω τους οπαδούς των Λέικερς.

Όλοι μιλούσαν για αυτό. Ακόμα και τώρα, μιλάνε για αυτό. Είναι μία νέα αρχή».