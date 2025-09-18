Ο Ουεμπανιάμα γίνεται... κινούμενο σχέδιο για την σειρά «Alien Dunk»

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα θα πρωταγωνιστήσει ως κινούμενο σχέδιο στη νέα σειρά «Alien Dunk».

Από τα παρκέ στην... τηλεόραση ετοιμάζεται να περάσει ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, με τον Γάλλο σταρ να πρωταγωνιστεί σε νέα animated σειρά με τίτλο «Alien Dunk», όπως αποκάλυψε το Variety.

Ο 21χρονος σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς θα εμφανιστεί σε μορφή κινουμένων σχεδίων σε μια παραγωγή της PGS Entertainment, με το γαλλικό δίκτυο TF1 να έχει ήδη εξασφαλίσει τα δικαιώματα προβολής, ενώ αναμένονται και συμφωνίες με δίκτυα σε όλο τον κόσμο. Το animation θα επιμεληθεί η STIM Studio, γνωστή από έργα όπως The Wild Robot, Garfield και Tom & Jerry.

«Είναι απίστευτο να βλέπω τον εαυτό μου σε κινούμενα σχέδια. Ενώνει δύο πράγματα που αγαπώ: το μπάσκετ και το διάστημα», δήλωσε ο Ουεμπανιάμα, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας κόσμος γεμάτος φαντασία και έμπνευση για τα παιδιά.



Ο τίτλος της σειράς φυσικά προέκυψε από το παρατσούκλι «Alien» που τον συνοδεύει λόγω των μοναδικών του ικανοτήτων. «Ο Βίκτορ είναι “εξωγήινος” όχι μόνο για τα αθλητικά του χαρίσματα, αλλά και για τις αξίες που εκπέμπει εκτός γηπέδου», ανέφερε ο Φιλίπ Σούτερ της PGS, υπογραμμίζοντας ότι είναι ο ιδανικός ήρωας για το νέο project.

