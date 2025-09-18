Πλησιάζει το τέλος: Δεν "χτίζουν" γύρω από τον Λέοναρντ πλέον οι Κλίπερς

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς δεν "χτίζουν" πλέον γύρω από τον Καουάι Λέοναρντ και ο παίκτης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του.

Το 2019 οι Κλίπερς έκαναν ό,τι μπορούσαν για να υπογράψουν τον Καουάι Λέοναρντ, όμως σύμφωνα με το «ESPN» δεν άργησαν να μετανιώσουν αυτή την κίνηση. Το 2020 ήταν το φαβορί για το πρωτάθλημα, όμως αποκλείστηκαν στον δεύτερο γύρο από τους Ντένβερ Νάγκετς, παρά το γεγονός πως ήταν μπροστά με 3-1 στη σειρά.

Το 2021 ο Λέοναρντ υπέστη ρήξη χιαστού και από τότε αντιμετωπίζει μόνιμα προβλήματα τραυματισμού. Όπως αναφέρεται, πλέον οι Κλίπερς δεν "χτίζουν" γύρω από τον Λέοναρντ, και αυτό είναι κάτι που γνωρίζει και ο ίδιος.

Μάλιστα αρκετοί GMs και executives του «μαγικού κόσμου» θεωρούν πως ο 34χρονος θα αποχωρήσει από την ομάδα όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του μετά τη σεζόν 2026-27.

Χαρακτηριστική ήταν και η απάντηση ενός GM αντίπαλης ομάδας όταν ρωτήθηκε για το deal που είχε υπογράψει η ομάδα του Λος Άντζελες με τον Λέοναρντ: «Η συμφωνία ήταν καταστροφή».