Μονέκε: «Νιώθω σαν το σπίτι μου στον Ερυθρό Αστέρα - Ξέρω τι μπορώ να προσφέρω στην ομάδα»

Ο Τσίμα Μονέκε σε δηλώσεις του σε σερβικό μέσο μίλησε για την παρουσία του στον Ερυθρό προσθέτωντας πως νιώθει σαν το σπίτι του, ενώ σημείωσε πως γνωρίζει τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την προετοιμασία και την σχέση του με την ομάδα: «Εγώ νιώθω σαν στο σπίτι μου. Μαθαίνω κάθε μέρα, αλλά νιώθω ήδη πολύ άνετα. Ξέρω ότι πολλά περιμένουν από μένα, αλλά ξέρω και τι μπορώ να προσφέρω. Όσο για την ομάδα, προχωράμε μέρα με τη μέρα, βήμα βήμα. Χτίζουμε ακόμα την ταυτότητά μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα βελτιωθεί τους επόμενους μήνες».

Για το τι να περιμένουν από αυτόν οι φίλοι της ομάδας: «Όλοι όσοι με έχουν παρακολουθήσει ξέρουν τι μπορώ να προσφέρω, δηλαδή ενέργεια, συνέπεια, πάθος, άμυνα, όλα αυτά τα πράγματα αντιπροσωπεύουν την καλύτερη εκδοχή μου και ελπίζω να τα προσφέρω στην ομάδα».

Για την σύνδεση με τους οπαδούς: «Υπήρξαν πολλά συναισθήματα όταν έμαθα ότι θα ερχόμουν. Συνολικά, είμαι ικανοποιημένος και νιώθω ότι θα συμβούν ξεχωριστά πράγματα, σαν να είμαι στο σπίτι μου. Το σπίτι μου εδώ είναι υπέροχο, μου αρέσει όταν πηγαίνω εκεί, το κανονίζω σαν να θα ζω εδώ για πάντα»