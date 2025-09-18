Με τον Νεοζηλανδό Κινγκ συμπληρώνεται η 12άδα του Παναθηναϊκού

Την 12άδα το Παναθηναϊκού θα συμπληρώσει ο Νεοζηλανδός Μοχάβι Κινγκ καθώς οι διαθέσιμοι παίκτες για τον αγώνα είναι 11. Φυσικά δεν τίθεται θέμα μόνιμης προσθήκης του.

Τα πολλά προβλήματα που έχει το «τριφύλλι» το ανάγκασαν να προχωρήσει στην πρόσθεση του Μοχάβι Κινγκ για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ώστε να συμπληρώσει 12άδα.

Ο 23χρονος γκαρντ έχει καταγωγή από τη Νέα Ζηλανδία και συμμετείχε στο draft του 2023 στο ΝΒΑ, όπου επιλέχθηκε στη θέση 47 από τους Λέικερς, αλλά δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Από τον Μάιο ανήκει στους Ταουράνγκα και στις 29 Ιουνίου σημείωσε 43 πόντους σε παιχνίδι κόντρα στους Σάουθλαντ Σαρκς, για το πρωτάθλημα της Νέας Ζηλανδίας.

Φέτος το καλοκαίρι, έπαιξε με την εθνική της Νέας Ζηλανδίας στο FIBA Asia Cup, μετρώντας 17,7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 6 παιχνίδια.