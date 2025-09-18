Στην Αυστραλία ο Αταμάν και οι διεθνείς του Παναθηναϊκού (pics)

Στην Μελβούρνη βρίσκεται πλέον και το δεύτερο γκρουπ της αποστολής του Παναθηναϊκού, ενόψει των ιστορικών φιλικών αναμετρήσεων του Τριφυλλιού στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.

Μετά την ολοκλήρωση του Eurobasket, ο Εργκίν Αταμάν, μαζί με τους Σλούκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιουρτσεβέν, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροβ και Τολιόπουλος, ταξίδεψαν άμεσα με προορισμό την Αυστραλία.

Ο προπονητής και οι διεθνείς του Τριφυλλιού, έφτασαν στην Μελβούρνη την Πέμπτη (18/9), όντας έτοιμοι να ενσωματωθούν στις προπονήσεις και να παίξουν στις φιλικές αναμετρήσεις με Παρτιζάν και Adelaide 36ers.

Ο Κώστας Σλούκας, μάλιστα παρά το μεγάλο ταξίδι και την κούραση από την συμμετοχή στο Ευρωμπάσκετ, έδειξε σε τρομερή κατάσταση, πετώντας την επική ατάκα: «φρέσκοι είμαστε».

