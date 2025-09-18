Παναθλητικός και ΠΑΣ Γιάννινα ξεκινούν το... ταξίδι τους στο Eurocup

Το πρώτο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στον Παναθλητικό και την Σάσαρι (20:15). Αν ο Παναθλητικός καταφέρει να επικρατήσει στα δύο ματς (24/9 το δεύτερο), τότε θα πάρει την πρόκριση στον όμιλο H, μαζί με τις BLMA (Γαλλία), Μπρνο (Τσεχία), Ραγκούσα (Κροατία) και Ντιναμό Σάσαρ/Παναθλητικός (Ιταλία).
Ο αγώνας του ΠΑΣ Γιάννινα θα ξεκινήσει 15 λεπτά αργότερα (8:30). Αντίπαλος είναι η Γκέρνικα και ο επαναληπτικός αγώνας θα γίνει επίσης στις 24/9. Ο νικητής θα αγωνιστεί στον όμιλο C, μαζί με τις Γιουνιβερσίτας Πεκς (Ουγγαρία), Ελιτζού Ράμλα (Ισραήλ) και Σπορτίβα (Πορτογαλία).
Αναλυτικά οι όμιλοι των ελληνικών ομάδων:
ΟΜΙΛΟΣ C
Γιουνιβερσίτας Πεκς (Ουγγαρία)
Ελιτζού Ράμλα (Ισραήλ)
Σπορτίβα (Πορτογαλία)
Γκέρνικα/ΠΑΣ Γιάννινα (Ισπανία)
ΟΜΙΛΟΣ G
Αβενίντα (Ισπανία)
Παναθηναϊκός
Νεπτούνας (Λιθουανία)
Νιόν (Ελβετία)
ΟΜΙΛΟΣ Η
BLMA (Γαλλία)
Μπρνο (Τσεχία)
Ραγκούσα (Κροατία)
Ντιναμό Σάσαρ/Παναθλητικός (Ιταλία)
ΟΜΙΛΟΣ J
Μπεσίκτας (Τουρκία)
Ενέα Γκόρζουφ (Πολωνία)
Σαρνάι (Γαλλία)
Αθηναϊκός