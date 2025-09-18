Παναθλητικός και ΠΑΣ Γιάννινα ξεκινούν το... ταξίδι τους στο Eurocup

Ο Παναθλητικός και ο ΠΑΣ Γιάννινα ξεκινούν τις πορείες τους στο Eurocup με αντιπάλους τις Σάσαρι και Γκέρνικα.

Το πρώτο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στον Παναθλητικό και την Σάσαρι (20:15). Αν ο Παναθλητικός καταφέρει να επικρατήσει στα δύο ματς (24/9 το δεύτερο), τότε θα πάρει την πρόκριση στον όμιλο H, μαζί με τις BLMA (Γαλλία), Μπρνο (Τσεχία), Ραγκούσα (Κροατία) και Ντιναμό Σάσαρ/Παναθλητικός (Ιταλία).

Ο αγώνας του ΠΑΣ Γιάννινα θα ξεκινήσει 15 λεπτά αργότερα (8:30). Αντίπαλος είναι η Γκέρνικα και ο επαναληπτικός αγώνας θα γίνει επίσης στις 24/9. Ο νικητής θα αγωνιστεί στον όμιλο C, μαζί με τις Γιουνιβερσίτας Πεκς (Ουγγαρία), Ελιτζού Ράμλα (Ισραήλ) και Σπορτίβα (Πορτογαλία).

Αναλυτικά οι όμιλοι των ελληνικών ομάδων:

ΟΜΙΛΟΣ C

Γιουνιβερσίτας Πεκς (Ουγγαρία)

Ελιτζού Ράμλα (Ισραήλ)

Σπορτίβα (Πορτογαλία)

Γκέρνικα/ΠΑΣ Γιάννινα (Ισπανία)

ΟΜΙΛΟΣ G

Αβενίντα (Ισπανία)

Παναθηναϊκός

Νεπτούνας (Λιθουανία)

Νιόν (Ελβετία)

ΟΜΙΛΟΣ Η

BLMA (Γαλλία)

Μπρνο (Τσεχία)

Ραγκούσα (Κροατία)

Ντιναμό Σάσαρ/Παναθλητικός (Ιταλία)

ΟΜΙΛΟΣ J

Μπεσίκτας (Τουρκία)

Ενέα Γκόρζουφ (Πολωνία)

Σαρνάι (Γαλλία)

Αθηναϊκός