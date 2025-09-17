Παναθηναϊκός: «Πράσινη» επίσκεψη στο ελληνικό Προξενείο της Μελβούρνης

Η κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος, επισκέφθηκαν νωρίτερα σήμερα το πρωί το Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο Μελβούρνης.
Εκεί συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, κ. Βασίλη Παπαστεργιάδη, καθώς και με τη Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στη Μελβούρνη, κυρία Δήμητρα Γεωργαντζόγλου.
Στη συνέχεια μάλιστα προχώρησαν την επίσκεψή τους στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας.
Strengthening ties with the Greek Community in Australia 🇦🇺💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 17, 2025
Mrs. Despina Giannakopoulou and President of Panathinaikos BC AKTOR, Mr. Vassilis Parthenopoulos, visited the Greek Community Center of Melbourne, earlier this morning, where they held a meeting with President of the… pic.twitter.com/0mujSZ7D1v