Παναθηναϊκός: «Πράσινη» επίσκεψη στο ελληνικό Προξενείο της Μελβούρνης

Οι εκδηλώσεις στο περιθώριο του ιστορικού 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία συνεχίζονται.

Η κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος, επισκέφθηκαν νωρίτερα σήμερα το πρωί το Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο Μελβούρνης.

Εκεί συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, κ. Βασίλη Παπαστεργιάδη, καθώς και με τη Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στη Μελβούρνη, κυρία Δήμητρα Γεωργαντζόγλου.

Στη συνέχεια μάλιστα προχώρησαν την επίσκεψή τους στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας.