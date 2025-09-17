Στο ίδιο ξενοδοχείο με τον Παναθηναϊκό η Παρτιζάν - Υποδοχή με χορούς στην Αυστραλία (vids)

Η Παρτιζάν έφτασε στην Μελβούρνη στο ίδιο ξενοδοχείο με τον Παναθηναϊκό και η υποδοχή ήταν... γεμάτη χορούς.

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα διεξαχθεί φέτος στην Αυστραλία και η Παρτιζάν έφτασε με τη σειρά της στην Μελβούρνη.

Δεκάδες Σέρβοι υποδέχθηκαν το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ξενοδοχείο και μάλιστα δημιουργήθηκε μία αρκετά όμορφη ατμόσφαιρα με παραδοσιακά τραγούδια και χορούς.

Σημειώνεται πως η ομάδα θα μείνει στο ίδιο που μένει και ο Παναθηναϊκός AKTOR.

