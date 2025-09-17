Ουόριορς: Έτοιμος να υπογράψει ο Κουμίνγκα αν αλλάξει ένας όρος στο συμβόλαιο

Ο Τζόναθαν Κουμίνγκα είναι έτοιμος να ανανεώσει με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, αρκεί να αλλάξει ένας όρος στο συμβόλαιό του.

Το... δράμα για το μέλλον του Τζόναθαν Κουμίνγκα συνεχίζεται. Ο 22χρονος δεν έχει ανανεώσει ακόμα το συμβόλαιό του με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, αλλά φαίνεται πως πλέον είναι έτοιμος να πει το «ναι», αρκεί να αλλάξει ένας όρος.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άντονι Σλέιτερ του «ESPN» ανέφερε πως ο Κουμίνγκα και ο ατζέντης του, Άαρον Τέρνερ, ενημέρωσαν τον οργανισμό πως ο παίκτης είναι έτοιμος να υπογράψει επέκταση, αρκεί ο όρος για τον τρίτο χρόνος να είναι με option του ίδιου και όχι με της ομάδας.

Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν διστάσει να προσθέσουν player-option στην προσφορά τους.