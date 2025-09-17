Αδυνατισμένος ο Εμπίιντ - Δείχνει έτοιμος για τη νέα σεζόν (vid)

Ο Τζοέλ Εμπίιντ έχει αρχίσει τις προπονήσεις με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς και δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Ο Τζοέλ Εμπίιντ τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς και δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει τους Φιλαδέλφεια Σίξερς. Ο 31χρονος σέντερ τις τελευταίες δύο σεζόν σε μόλις 58 παιχνίδια στη regular season, σε 6 στα play-offs, σε ένα στα play-in και σε 6 στο NBA Cup. Συνολικά έχει παίξει 71 ματς και κάποια δημοσιεύματα από το εξωτερικό ανέφεραν πως δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση.

Η ομάδα δημοσίευσε μερικά βίντεο από τις προπονήσεις και ο Εμπίιντ δείχνει αρκετά αδυνατισμένος και έτοιμος για τη νέα σεζόν. Έτσι, έχει γεμίσει αισιοδοξία τους οπαδούς της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Δείτε τις αναρτήσεις: