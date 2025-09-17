Άρης: Η... έκπληξη στους «χάλκινους» Ζήση-Μπουτοβίνο (vid)

Όπως αναφέρουν οι «κιτρινόμαυροι»:
«Ο general manager του ΑΡΗ Betsson, Νίκος Ζήσης και ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας, Αλέξανδρος Παναγιώτης Μπουτοβίνος, επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025 με την Εθνική Ανδρών Μπάσκετ.
Η ομάδα τούς επιφύλαξε μία έκπληξη, βραβεύοντας και συγχαίροντάς τους τους για τη σημαντική αυτή επιτυχία.»
