Κολοσσός: Στην Βουλγαρία για δυνατά φιλικά προετοιμασίας

Στην Βουλγαρία για δυο δυνατά την φιλικά προετοιμασίας θα μεταβεί ο Κολοσσός Ρόδου, εκεί που θα αντιμετωπίσει την BC Balkan Botevgrad καικ Χάποελ Τελ-αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη

Για τη Βουλγαρία αναχωρεί η ομάδα μας αύριο Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, όπου θα πραγματοποιήσει δύο σημαντικά φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει την BC Balkan Botevgrad στο Μπότεβγκραντ στις 19:00 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου τη Hapoel Tel Aviv στη Σόφια στις 14:00.

Η αποστολή της ομάδας θα επιστρέψει στη Ρόδο το βράδυ της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου. Άπαντες θα είναι στην διάθεση του Χαβιέρ Καράσκο, πλην του Μαρτίνας Βάρνας ο οποίος θα παραμείνει στη Ρόδο, λόγω τραυματισμού.