Πλήγμα στον Ολυμπιακό: 20 μέρες εκτός ο Έβανς χάνει την πρεμιέρα της Euroleague - «Μέσα» οι διεθνείς για Κρήτη

Ο Κίναν Έβανς δεν θα ταξιδέψει στην Κρήτη για το τουρνουά που θα λάβει μέρος ο Ολυμπιακός, με τον Αμερικανό να ταλαιπωρείται από τραυματισμό στην επιγονατίδα που τον αναγκάζει να μείνει 20 μέρες εκτός δράσης. Κανονικά στην διάθεση του Μπαρτζώκα οι διεθνείς.

Άτυχος στάθηκε για ακόμα μια φορά ο Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός άσος του Ολυμπιακού υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα και αναμένεται να μείνει εκτός προπονήσεων για 15-20 μέρες και ως εκ τούτου θα απουσιάσει από το τουρνουά των «ερυθρολεύκων» στην Κρήτη.

Να σημειώσουμε πως ο Έβανς θα χάσει την πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στην Μπασκόνια (30/9, 21:30), ενώ αμφίβολος θεωρείται και για την 2η αγωνιστική κόντρα στην Ρεάλ, καθώς να θυμίσουμε πως η διοργάνωση ξεκινά με διαβολοβδομάδα.

Από την άλλη ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπορεί να υπολογίζει κανονικά τους διεθνείς για τα φιλικά προετοιμασίας, με τους Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Κώστα Αντετοκούνμπο να εντάσσονται στο ρόστερ των Πειραιωτών.

Η «ερυθρόλευκη» αποστολή αναχωρει αύριο για Κρήτη, όπου θα συμμετάσχει στο τουρνουά ΙBT μαζί με τη Φενέρμπαχτσε, την Αρμάνι Μιλάνο και τον Ερυθρό Αστέρα.