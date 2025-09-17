Σενγκέλια: «Τρομακτικό αυτό που έπαθα στο EuroBasket»

Ο Τορνίκε Σενγκέλια μίλησε στο ισπανικό «Mundo Deportivo» για την κατάσταση της υγείας του και την περιπέτεια που πέρασε στο Eurobasket, ενώ στάθηκε και στο νέο του ξεκίνημα με την Μπαρτσελόνα.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

Σχετικά με το πρόβλημα υγείας του στο Eurobasket 2025:

«Καλύτερα. Ζω μια φυσιολογική ζωή. Ήταν τρομακτικό, αλλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπορούσαμε να δούμε ότι όλα ήταν καλά. Ξεκίνησα παίζοντας για λίγα λεπτά, αλλά κατέληξα να παίζω αυτό που παίζω συνήθως».

Για το αν κάνει κάποια θεραπεία στην Βαρκελώνη:

«Όχι, όχι, είμαι καλά. Αν χρειαστεί να με επιβραδύνουν για οτιδήποτε, θα είναι λόγω του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος γενικά, όπου έχουμε παίξει τόσα πολλά παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συζητάμε για να δούμε αν χρειάζεται να ξεκουραστούμε λίγο τώρα, ώστε να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για τη σεζόν, η οποία είναι πολύ μεγάλη. Ίσως είναι καλύτερα να ξεκουραστούμε λίγο τώρα και μετά να δώσουμε τέρμα γκάζι αργότερα.

Σχετικά με την Μπαρτσελόνα: «Πάντα είχα αυτό το όνειρο. Όχι μόνο εγώ, αλλά κάθε παίκτης που παίζει μπάσκετ. Ένας σύλλογος όπως η Μπάρτσα είναι ένας κύριος στόχος, ένα όνειρο. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ και ευχαριστώ τον Θεό, τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα και τους ατζέντηδες μου γι' αυτό»