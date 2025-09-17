Μιχελάκος: «Στα Ιωάννινα έχει δημιουργηθεί ένα πρότζεκτ φιλόδοξο»

Ο προπονητής του Βίκου Ιωαννίνων, Μιχάλης Μιχελάκος, μίλησε στην εκπομπή «Άκου τι έκανες» του EOK WebRadio και στάθηκε στους στόχους της επόμενης σεζόν και το φετινό πρωτάθλημα της Elite League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τις έως τώρα εντυπώσεις του από την προετοιμασία: «Πρώτο θετικό για εμάς είναι ότι φτάνουμε στην 4η-5η βδομάδα προετοιμασίας μας και σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό είμαστε υγιείς χωρίς να έχουμε κάνει… εκπτώσεις στην επιβάρυνση που έχει μια διαδικασία προετοιμασίας. Από ‘κει και πέρα, μέρα με τη μέρα προσπαθούμε να βελτιώνουμε πράγματα. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καινούργια και χρειαζόμαστε χρόνο για να γίνουμε αυτό που θέλουμε. Χρειαζόμαστε αγωνιστικό ρυθμό και τέτοια φιλικά προετοιμασίας έτσι ώστε να μπορέσουμε να το “χτίσουμε” αυτό όσο καλύτερα γίνεται. Είμαστε ακόμα μακριά από τα στάνταρ μας και από το σημείο που θέλουμε να βρισκόμαστε, αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος απ’ τη διάθεση που έχουν τα παιδιά, απ’ τον ίδρωτα που χύνουν στην προπόνηση καθημερινά και από το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στα Γιάννινα».

Για τους φετινούς στόχους του Βίκου Ιωαννίνων: «Για εμένα ήταν ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι. Πήρα την απόφαση να συμφωνήσω με την ομάδα του Βίκου Ιωαννίνων και ήταν μια απόφαση η οποία έγινε με κριτήρια καθαρά συνθηκών εργασίας και παράλληλα με τις προοπτικές που υπάρχουν. Στα Γιάννινα έχει δημιουργηθεί ένα πρότζεκτ αρκετά φιλόδοξο. Θέλουμε να ζωντανέψουμε ακόμα περισσότερο το μπάσκετ στην πόλη και μέσω της ομάδας να κάνουμε κάποια όμορφα πράγματα τη χρονιά που έχουμε μπροστά μας. Από ‘κει και πέρα, έκανα μια επιλογή αρκετών παιδιών, καλούς χαρακτήρες, με κίνητρο και εμπειρία σε αυτήν την κατηγορία, που είναι διατεθειμένα να βάλουν το “εγώ” τους κάτω από το “εμείς”, ούτως ώστε να συνεργαζόμαστε με ηρεμία για να πετύχουμε όμορφα πράγματα. Είναι πάρα πολλές οι καμπές του πρωταθλήματος, πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα και πρέπει να υπάρχει υπομονή, ηρεμία και στήριξη έτσι ώστε να μπορούμε να βγαίνουμε αλώβητοι από δυσκολίες. Η υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι μια επίπονη διαδικασία, που στο τέλος θα δείξει το γήπεδο τι πραγματικά αξίζει να πάρουμε».

Για τον αμυντικό χαρακτήρα της ομάδας: «Δε με διέπει τόσο πολύ η άμυνα. Με διέπει κυρίως να προσπαθώ να βρίσκω νοοτροπία νικητή, να βρίσκω τον τρόπο να φτάνουμε στη νίκη. Μιλάμε για ένα άθλημα που στο τέλος της ημέρας σκοπός είναι να κερδίζεις. Σίγουρα μια ζώνη ασφάλειας στη δίνει η αμυντική σου λειτουργία. Σε όλα τα επίπεδα είναι μια διαδικασία που μέσω αυτής ξέρεις πώς νιώθεις όταν είσαι σκληρός και πνευματικά και αγωνιστικά. Είναι μια διαδικασία που σου δίνει πράγματα. Η άμυνα δεν είναι θέμα μέρας ή χαρακτήρων, αλλά θέμα του αν θέλεις να θυσιάσεις το κορμί σου για τον κοινό καλό σκοπό που έχει η ομάδα. Γι’ αυτό πιστεύω ότι τις ομάδες που είναι σκληρές αμυντικά τις διέπει η συνέπεια στα όσα βλέπουμε μες στο γήπεδο. Έκανα και κάποιες επιλογές που έχουν να κάνουν με αυτήν τη φιλοσοφία, αλλά για να μπορέσεις να φτάσεις μακριά χρειάζεσαι παιδιά με ταλέντο, ένστικτο. Διαλέξαμε τέτοια παιδιά και έχουμε φτιάξει ένα όμορφο κράμα. Αυτό που μένει είναι να μπορέσουμε να γνωριστούμε μεταξύ μας, να “χτίσουμε” τη χημεία μας και με υγεία και τύχη να μπορέσουμε να κοιτάξουμε ίσως λίγο πιο μακριά».

Για το φετινό πρωτάθλημα: «Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν ομάδες που ξεκάθαρα έχουν επιλέξει παιδιά με εμπειρία, κίνητρο παραστάσεις απ’ την κατηγορία και πρωταγωνιστούν κάθε χρόνο. Σε αυτό το γκρουπ βρίσκεται η Χαλκίδα, το Λαύριο, ο Πρωτέας Βούλας και μπορεί να βρίσκεται επίσης και ο Βίκος Ιωαννίνων. Το Ψυχικό είναι μια παραδοσιακή δύναμη της κατηγορίας, όπως και ο Πανερυθραϊκός. Υπάρχουν ομάδες της επαρχίας όπως η Δόξα Λευκάδας και ο Κόροιβος Αμαλιάδας που καταφέρνουν και πετυχαίνουν πραγματα. Υπάρχουν ομάδες της Αθήνας όπως η Δάφνη και το Αιγάλεω που έχουν πάρα πολύ σκληρές έδρες. Δε μπορείς να βγάλεις κανέναν από την εξίσωση. Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ απαιτητικό και πάρα πολύ δύσκολο. Είναι και η τύχη που κρίνει πάρα πολλές φορές κάποια παιχνίδια και μετράει πολύ και το φορμάρισμα που υπάρχει».