Προμηθέας: «Αποκαλυπτήρια» κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων

Την πρώτη του φιλική αναμέτρηση εντός έδρας θα δώσει ο Προμηθέας κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων (17:00) ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου

Το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι για τη σεζόν 2025-26 δίνει σήμερα ο Προμηθέας Βίκος Cola, ο οποίος υποδέχεται τους Vikos Falcons, στα άτυπα ”αποκαλυπτήρια” μπροστά στο κοινό στο Δ. Τόφαλος.

Μετά τα φιλικά στην Αθήνα με Παπάγου και Ολυμπιακό και το τουρνουά ”Συμεών Μαυροσκούφης” στη Θεσσαλονίκη, όπου οι ”Προμηθείς” έδειξαν πως βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο, η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη συστήνεται μπροστά στους πατρινούς φιλάθλους και θέλει να το συνδυάσει αυτό με μια καλή εμφάνιση. Αντίπαλος, η ανερχόμενη ομάδα των Ιωαννίνων, που ξεκινάει τη φετινή σεζόν στην Elite League με υψηλούς στόχους, έχοντας ενισχύσει αρκετά το ρόστερ της.

Οι γηπεδούχοι θα έχουν όλα τα όπλα διαθέσιμα στη φαρέτρα τους, με εξαίρεση τον Ρομπ Γκρέι, ο οποίος ταλαιπωρείται από μια θλάση στον οπίσθιο μηριαίο και θα μείνει για λίγες ημέρες εκτός αγωνιστικής δράσης, προκειμένου να επανέλθει πλήρως για τις επίσημες υποχρεώσεις που ακολουθούν.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 17:00. Εισιτήρια για τον αγώνα μπορείτε να προμηθευτείτε στην τιμή των 5€ από εδώ.