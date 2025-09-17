Επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο η ΕΛ.ΑΣ για τα απειλητικά μηνύματα

Σοκαριστική ήταν η είδηση με το απειλητικό μήνυμα που έλαβε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, από Τούρκο οπαδό, ο οποίος έγραψε πως θα σκοτώσει όλη της την οικογένεια.
Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος πήρε την πρωτοβουλία και επικοινώνησε με το περιβάλλον της σύζυγο του Γιάννη και τις έδωσε συμβουλές σχετικά με το πως θα κινηθεί από εδώ και πέρα.
Η ΕΛ.ΑΣ εξήγησε στην οικογένεια Αντετοκούνμπο πως μπορεί να προχωρήσει σε μήνυση, αν το επιθυμεί, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του Τούρκου που έστειλε το απειλητικό μήνυμα.