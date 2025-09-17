Επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο η ΕΛ.ΑΣ για τα απειλητικά μηνύματα

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος πήρε την πρωτοβουλία και επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε στο Instagram με την ΕΛ.ΑΣ να συμβουλεύει την Μαράια για τις επόμενες κινήσεις.

Σοκαριστική ήταν η είδηση με το απειλητικό μήνυμα που έλαβε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, από Τούρκο οπαδό, ο οποίος έγραψε πως θα σκοτώσει όλη της την οικογένεια.

Η ΕΛ.ΑΣ εξήγησε στην οικογένεια Αντετοκούνμπο πως μπορεί να προχωρήσει σε μήνυση, αν το επιθυμεί, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του Τούρκου που έστειλε το απειλητικό μήνυμα.