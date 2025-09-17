Πάβισεβιτς: «Ο Πανιώνιος θα προσπαθήσει να ανέβει εκεί που διαχρονικά ανήκει»

Ο προπονητής του Πανιωνίου σε δηλώσεις του κατά την παρουσίαση της ομάδας για τη νέα σεζόν τόνισε πως οι «κυανέρυθροι» θα προσπαθήσουν να ανέβουν εκεί που διαχρονικά ανήκει.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Συναντιόμαστε για την παρουσίαση της ομάδας και της φανέλας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέτουμε ένα εντελώς καινούργιο σύνολο νέων παικτών που θα παλέψουν για το μπλε και κόκκινο του Πανιωνίου σε μια απαιτητική σεζόν. Υπό τη νέα διοικητική ηγεσία ο Πανιώνιος έχει επιστρέψει και θα προσπαθήσει να φτάσει στο επίπεδο που διαχρονικά ανήκει. Θα είναι ένα μεγάλο ταξίδι στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου ο Πανιώνιος θα προσπαθήσει να επιστρέψει εκεί όπου ανηκε για πολλά χρόνια.

Όλοι μας είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που βρισκόμαστε εδώ στην επέτειο των 135 ετών από την ίδρυση της ομάδας και πιστεύουμε ότι μαζί με όλους εσάς θα πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ τον πρόεδρο που με κάλεσε στην ομάδα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ και θα υπερασπιστώ την πρόκληση που έχω μπροστά μου»